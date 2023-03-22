22.03.2023 | 20:00

Говорят о ком-то: он долговязый. Какого человека и почему называют долговязым?

Вполне русские слова, характеризующие внешность, бывают не совсем понятны в современности - обычно потому, что забылись, ушли из языка те, от которых они образованы.

Например, белобрысый - это не просто блондин: «бры» - старое название бровей. У курносого нос вовсе не похож на куриный. «Курноносый» - так звучало слово при своем рождении, то есть такой, у которого нос как будто укоротили. Укоротилось и само слово.

И долговязый - не любой человек высокого роста. Слово родилось из сложения прилагательного «долгий» (в значении «длинный») и существительного «вязы» (так в старину называли шею).

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.