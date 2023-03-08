Звонок звонит или звенит? Как правильно?

08.03.2023 | 20:00

Слышат звонок в дверь. Он звонит или звенит - как правильно?

«Звонит», «звенит» - в обоих глаголах ударение только на окончании. И происхождение у них общее: они восходят к древнему слову «звон». Очень похожи и значения, но есть различия в оттенках и сочетаниях.

В словаре «звонить» - «издавать, производить звон»: зазвонил телефон, звонит будильник, в дверь позвонили, звонят колокола. Важно, что звонить - значит обязательно подавать какой-нибудь сигнал, оповещать о чем-то.

А «звенеть» - тоже «издавать, производить звон», но звуки эти, во-первых, особого тембра, а во-вторых, глагол используется, когда важно подчеркнуть, что звуки предмет издает будто сам собой.

«Звонить в колокола» и «звонить в звонок» - такие примеры с обязательным предлогом приводит словарь. Но сам звонок не звонит, а звенит, оповещая, например, о начале урока или перемены.

Будем говорить грамотно.