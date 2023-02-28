28.02.2023 | 10:00

Говорят: это все фольклор. Но что это такое? И правильно ли сочетание «народный фольклор»?

Такое сочетание - речевая ошибка. Слово «фольклор» заимствовано из английского в начале ХХ века. Его значение складывается из значений входящих в него частей.

Folk в германских языках, в том числе в английском, значит «народ», а lore - «мудрость». То есть буквально «фольклор» - «народная мудрость». В современном понимании - «устное народное творчество». Так что прилагательное «народный» при слове «фольклор» не нужно.

Ученые кроме старинных песен, частушек, сказаний, изучают и современное устное народное творчество. Например, анекдоты тоже фольклор. Шутки, прибаутки, песенки, которые придумывают студенты, - студенческий фольклор.

Пока жив народ, жив и язык, который сохраняет и создает новые традиции и обычаи в фольклоре.

Будем говорить грамотно!