17.02.2023 | 10:00

Ребенок пришел из школы и говорит: «Задали написать мою автобиографию». Что такое автобиография? И если не «моя», то чья она может быть?

В слове «автобиография» сложились три корня, и все - греческие. Они встречаются во многих известных словах. Самый первый, «авто-», восходит к древнегреческому autos, что значит «сам». Второй корень, «-био-», значит «жизнь», третий, «-графо-», - «пишу». Получается, «автобиография» в буквальном переводе - «саможизнеописание», или «биография, написанная самим автором».

Будем внимательны: если в этом слове есть корень «авто-», лучше обойтись без уточняющих местоимений «мой», «свой». Принести автобиографию - то есть свое жизнеописание; если автобиография писателя, значит, он сам ее написал. Словосочетание «моя автобиография» ошибочно.

Если же без «авто-», то местоимения пригодятся: «напиши свою биографию», «моя биография».

Будем выражать мысль точно и говорить грамотно.