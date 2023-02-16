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Ликбез

«ОбОжаю» или «обАжаю»?

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«Обожаю!» - так часто говорят о ком-то или о чем-то эмоциональные люди. Что значит «обожать» и как пишется слово?

Оно пишется через О. Глагол «обожать» неуместен в официальном общении, зато в дружеском, если нужно выразить сильные чувства, может пригодиться.

Но так было не всегда. Самое первое значение глагола связано с древнейшим словом «бог» - от древнеиндийского слова bhagas (буквально «доля, счастье»). Потом приобрело смысл «дающий счастье», «владыка всех благ», «господин», «повелитель».

Со словом «бог», кстати, связано и прилагательное «богатый» - буквально «счастливец, наделенный свыше всякими благами от бога».

И «обожать» первоначально значило «любить, почитать как бога», потом - «обожествлять», а в XIX веке значение расширилось - «боготворить, преклоняться перед кем-то, достойным этого».

И лишь в XX веке стали обожать все что угодно. Правда, словари предупреждают: это значение слова - сниженное, разговорное.

Не только понимать, но и использовать слова уместно - значит, говорить грамотно.

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