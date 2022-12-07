Что такое канцелярия?

Говорят: этот документ подпишите в канцелярии. Что это такое и где находится?
Этот важный отдел есть в любом учреждении, а занят он делопроизводством: ведает служебной перепиской, составляет, обрабатывает, сортирует всю текущую документацию.
Само слово «канцелярия» пришло в русский язык в первой половине XVII века из польского, а восходит к латинскому cancelli, что значит «решетка».
Связь с современным понятием историческая: в Риме небольшой помост, с которого оглашались приговоры суда, зачитывались важные указы, именовали «канцелли», потому что он был отгорожен решеткой. Чиновники, стоявшие на этом помосте и зачитывавшие документ, получили звание канцеляриев. А потом и помещение, где они работали, тоже стали именовать канцелярией.
Так русский язык творчески осваивает иностранные слова. Будем говорить грамотно.
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