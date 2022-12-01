«Иже с ними» - что это значит?

01.12.2022 | 10:00

Слышим, говорят: «иже с ним» или «иже с ними». А что это значит?

Некоторые любят для украшения речи использовать старинные и даже устаревшие слова, например «дабы» вместо «чтобы». Оборот «иже с ним/ними» тоже пришел из глубины времен, его использовали в старославянском и древнерусском языках примерно до одиннадцатого или двенадцатого века.

Загадочное «иже» - результат сращения двух слов. Во втором легко угадывается частица «же», а первое «и» - древний синоним местоимения «он». «Иже» - буквально «он же/они же». А использовалось сочетание скорее в значении «те, которые (или который) с ним (ними)». Можем перевести на современный язык - «и прочие, и тому подобные».

Однако толковые словари предупреждают, что в современном языке оборот «иже с ним» выражает неодобрение. Вряд ли уместно выразиться «школьники, студенты и иже с ними». А вот «сплетники, хулиганы и иже с ними» - наоборот. Здесь старинное сочетание «иже с ними» подчеркнет презрение ко всем этим нехорошим людям.

Будем говорить грамотно и выразительно.