22.11.2022 | 20:00

Муж в гостях толкает жену и гневно шепчет: ты меня дискредитируешь! «Что значит дискредитировать»?

Слова «дискредитировать» и «дискредитация» стали так популярны, что звучат не только в официальном общении, а добрались и до повседневного бытового. А восходят они к латинским, которые помогут и объяснить значение и запомнить правописание.

Внутри глагола «дискредитировать» - «кредит», тоже очень известное слово, в буквальном переводе - «доверие». Ведь кредит в банке дадут тому, кому доверяют и в чью платежеспособность верят.

Если же не верят, то обозначить это можно, используя латинскую приставку «дис-». Она интернациональная, означает лишение того, что обозначено в корне. Получается, дискредитация - буквально «лишение доверия, подрыв авторитета, умаление значения». Неуместными действиями или словами вызвать недоверие к кому-то - дискредитировать.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.