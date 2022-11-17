«Рожденный ползать летать не может» - откуда эта фраза?

17.11.2022 | 10:00

«Рожденный ползать летать не может» - откуда эта знакомая фраза? Кто ее автор?

Фраза принадлежит Максиму Горькому, она звучит в его романтическом стихотворении в прозе «Песня о Соколе». В образах Сокола и Ужа писатель изобразил два типа людей.

В темном ущелье жил Уж, был всем доволен, ни о чем не мечтал. Однажды он увидел умирающего Сокола, который воскликнул: «О, если бы в небо хоть раз подняться!» Уж решил проверить, чем же так прекрасен полет, взобрался на вершину, хотел взлететь и, не имея крыльев, рухнул на камни.

«Рожденный ползать летать не может», - заключает Горький.

Литературоведы предполагают, что, возможно, ему была знакома басня «Мужик и корова», написанная еще в XVIII веке русским поэтом Иваном Хемницером. По сюжету мужик решил оседлать корову и поехать на ней верхом, но, увы, «скакать корова не училась, а потому и должно знать: кто ползать родился, тому уж не летать».

Будем говорить грамотно и выразительно.