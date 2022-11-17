Что такое импортозамещение?

17.11.2022 | 20:00

Сегодня часто звучит слово «импортозамещение». Что оно означает?

Понятно, что импортозамещение - это замещение импорта. Заместить - значит, заменить. «Импорт» - слово, которое восходит к латинскому глаголу portare (везти, возить). Латинская приставка im-, равная по значению русской «в-» (внутрь), указывает направление: импорт - ввоз. Противоположен этому процессу экспорт. Латинская приставка ex- значит «изнутри/извне».

Однако, если все ввозить, импортировать, в стране, вероятно, совершенно разучатся производить какие-то товары. Вот и решают: необходимо импортозамещение.

В строго научном стиле, объясняет экономический словарь, это уменьшение или прекращение импорта, то есть ввоза товара посредством производства внутри страны аналогичного. Чтобы потребители были довольны, отечественный продукт должен быть не хуже импортного.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.