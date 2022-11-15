15.11.2022 | 20:00

«Вы в кредит машину взяли?» - «Нет, в лизинг». А что такое лизинг?

Задумали бизнес, а денег мало, оборудование и машину не купить. Хотели взять кредит - невыгодно, не расплатишься, потеряешь деньги и имущество. Выходом из тупика может стать лизинг. Это английское слово пришло в русский в конце XX века, когда в России на рынке финансовых услуг появилось и то, что оно обозначает.

«Лизинг» - от английского глагола to lease (брать/сдавать в аренду). Но это не просто аренда, то есть временное пользование за плату, а ее особая форма. Платить за то, что взял в лизинг машину, конечно, придется, но пользоваться ею, зарабатывать деньги, например, можно и без первоначального взноса. А как только будет оплачено все прописанное в договоре, машина станет полноценно принадлежать человеку.

Новые слова обозначают новые возможности. Будем говорить грамотно.