Ликбез

Что такое лизинг?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Вы в кредит машину взяли?» - «Нет, в лизинг». А что такое лизинг?

Задумали бизнес, а денег мало, оборудование и машину не купить. Хотели взять кредит - невыгодно, не расплатишься, потеряешь деньги и имущество. Выходом из тупика может стать лизинг. Это английское слово пришло в русский в конце XX века, когда в России на рынке финансовых услуг появилось и то, что оно обозначает.

«Лизинг» - от английского глагола to lease (брать/сдавать в аренду). Но это не просто аренда, то есть временное пользование за плату, а ее особая форма. Платить за то, что взял в лизинг машину, конечно, придется, но пользоваться ею, зарабатывать деньги, например, можно и без первоначального взноса. А как только будет оплачено все прописанное в договоре, машина станет полноценно принадлежать человеку.

Новые слова обозначают новые возможности. Будем говорить грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте