29.10.2022 | 10:00

Выбрали старостой девочку, и она теперь... наша староста или наш староста? Какого рода слово «староста»?

«Староста» в наши дни - привычное название должности того, кто в классе, студенческой группе, кружке следит за дисциплиной и соблюдением внутреннего распорядка.

Согласно правилам грамматики современного русского языка, слова, которые называют человека по должности, по профессии и роду занятий, обычно относятся к мужскому роду, даже если указывают на объект женского пола: наш учитель Мария Ивановна, хороший врач - Нина Петровна. Прилагательные согласуются со словами «учитель», «врач», а они мужского рода.

И все академические толковые словари единодушны. «Староста», как название должности - это существительное мужского рода. Значит, правильно говорить о Пете «наш староста пришел», а о Маше - «наш староста пришла». Это строгая норма: местоимение, прилагательное - в мужском роде, глагол - в женском.

Будем говорить грамотно.