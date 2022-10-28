Что значит «медведь на ухо наступил»?

28.10.2022 | 20:00

Говорят: ему медведь на ухо наступил. Что это значит?

Медведь в древности был самым опасным врагом человека - его боялись и уважали, изучали привычки. А результаты этих наблюдений сохранил язык.

Медведь большой, кажется неповоротливым, неловким и неуклюжим, поэтому чью-то помощь, которая принесла не пользу, а вред, называют медвежьей услугой - вслед за Иваном Андреевичем Крыловым. Герой его басни, медведь, отгонял от спавшего друга мух, но переусердствовал и камнем убил сразу и собрата, и насекомое.

Человека привычно наделяют качествами этого животного. «Медведь!» - выражение возмущения, если кто-то толкнет или наступит на ногу.

А если нет музыкального слуха, тоже виноват медведь - наступил на ухо, и оно теперь не слышит мелодии, не дает ее спеть и точно воспроизвести.

Будем говорить грамотно и выразительно.