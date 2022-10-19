«Этот полдома» или «эти полдома» - как правильно?

19.10.2022 | 10:00

Один дом - «этот дом», а полдома - «этот» или «эти полдома»?

Никто не промахнется, если скажет «эти полдома» во множественном числе, хотя, казалось бы, какое множественное, если от одного дома половина. Таковы парадоксы языка.

В этом случае не ошибемся, но в других при употреблении слов, которые начинаются с «пол-», могут быть трудности. Сами слова типа «полчаса», «полторта», «полмесяца», «полжизни» - единственного числа. Если у них нет определителей, глагол с такими словами согласуется в единственном числе: на работу ушло полчаса, осталось полдома, полмесяца пролетело, полпачки осталось.

«Ушли полчаса», «остались полдома» - ошибка.

Если при слове, начинающемся с «пол-», есть определение, то и его, и глагол ставят во множественном числе: эти драгоценные полчаса прошли.

Будем следовать языковой традиции и говорить грамотно.