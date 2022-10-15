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«Видео урок», «видео-урок» или «видеоурок»?

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Популярны в наши дни видеоуроки. Только само их название часто пишут с ошибкой. «Видеоурок», «видео урок» или «видео-урок» - как написать грамотно?

Есть такие части слов, которые известны многим языкам, их называют интернациональными: «аудио-», «видео-», «медиа-», «авто-», «вело-», «мото-», «экстра-», «гипер-», «супер-» и некоторые другие.

В русском языке множество слов, где первая часть - «аудио-» или «видео-», и все они пишутся слитно: аудиосвязь и видеосвязь, аудиокнига и видеоэкскурсия. Слушают аудиоурок, смотрят видеоурок - названия таких уроков пишутся в одно слово (слитно).

Если же урок транслируется в момент просмотра, то говорящий и слушающий остается на линии связи, по-английски - online. Само новейшее заимствование «онлайн» пишется слитно, но если входит в состав нового слова, то прикрепляется ко второму корню с помощью дефиса: «видеоурок» пишется слитно, а «онлайн-урок» - с один дефисом.

Будем говорить и писать грамотно.

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