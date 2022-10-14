Ликбез

Нужно ли второе слово во фразе «Можно, пожалуйста, спросить?»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Часто приходится слышать обращение с вопросом: можно, пожалуйста, спросить? Нужно ли в этом вопросе слово «пожалуйста»?

Все знают: быть вежливым не только хорошо, но и полезно, это залог успешного общения. Еще в детстве быстро усваиваются так называемые волшебные слова «спасибо», «пожалуйста». Но иногда забывают, что в речевом общении нужно следовать традициям языка и речевого этикета.

Оказывается, слово «пожалуйста» бывает неуместным в просьбе. «Можно, пожалуйста, спросить?» или «Можете, пожалуйста, принести кофе?» звучит не по-русски. Часто так говорят представители молодого поколения - им кажется, что это очень вежливо.

Говоря по-русски, используют два правильных варианта. С глаголом в повелительной форме - со словом «пожалуйста»: «принесите, пожалуйста, кофе», «сделайте, пожалуйста», «помогите, пожалуйста». В вопросительном предложении, которое начинается со слов «можно» или «можешь», «можете», - без слова «пожалуйста»: «можно мне кофе?», «можете помочь (сделать/подписать/отправить)?». Все это вполне вежливо.

Будем хранить традиции языка и говорить грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте