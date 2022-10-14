Нужно ли второе слово во фразе «Можно, пожалуйста, спросить?»

14.10.2022 | 10:00

Часто приходится слышать обращение с вопросом: можно, пожалуйста, спросить? Нужно ли в этом вопросе слово «пожалуйста»?

Все знают: быть вежливым не только хорошо, но и полезно, это залог успешного общения. Еще в детстве быстро усваиваются так называемые волшебные слова «спасибо», «пожалуйста». Но иногда забывают, что в речевом общении нужно следовать традициям языка и речевого этикета.

Оказывается, слово «пожалуйста» бывает неуместным в просьбе. «Можно, пожалуйста, спросить?» или «Можете, пожалуйста, принести кофе?» звучит не по-русски. Часто так говорят представители молодого поколения - им кажется, что это очень вежливо.

Говоря по-русски, используют два правильных варианта. С глаголом в повелительной форме - со словом «пожалуйста»: «принесите, пожалуйста, кофе», «сделайте, пожалуйста», «помогите, пожалуйста». В вопросительном предложении, которое начинается со слов «можно» или «можешь», «можете», - без слова «пожалуйста»: «можно мне кофе?», «можете помочь (сделать/подписать/отправить)?». Все это вполне вежливо.

Будем хранить традиции языка и говорить грамотно.