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Что значит «выдрать как сидорову козу»?

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Родители сердятся: пора бы тебя выдрать как сидорову козу. Что это за коза, почему она пострадала?

Во многих русских пословицах и поговорках упоминаются имена собственные. Может быть, и Сидор попал в выражение случайно?

Благородное имя древнегреческого происхождения Исидор (буквально - дар Исиды, древнеегипетской богини женственности и плодородия) на Руси приобрело более простое звучание - Сидор. А за ним неизвестно почему закрепилась ассоциация: богатей-скупец, злой и сварливый человек.

Коза же считается животным своенравным, вредным. Она заслуживает порки, и злой Сидор скор на расправу. Поэтому и стали говорить о тех, кого нужно наказать, «пора выпороть (или выдрать) как сидорову козу».

Есть кази - мусульманский судья, он вершит правосудие по законам шариата и назначает суровые наказания. А «сидорова коза» - это искаженное арабское выражение «садар каза», то есть «приговор судьи».

Будем говорить грамотно и выразительно.

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