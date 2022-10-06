Написано в трехсот, трехстах или в триста книгах?

06.10.2022 | 10:00

В библиотеке - триста книг, и азбучные истины прописаны в них во всех. В триста книгах, в трехсот или по-другому - как правильно?

Гордимся своей историей, а язык - ее лучший хранитель. Почему же так много ошибок не в заморских, а в исконно понятных словах - числительных?

Правила просты. Если числительное сложное, то есть состоит из двух частей, то изменяются обе части - и название десятков или сотен, и название единиц: шестьдесят - шесть десятков. Сколькими десятками? Шестью, поэтому - шестьюдесятью.

Не нравятся сотни? Помогут ноты: пятьсот - пять нот, пяти нотам - пятистам, пятью нотами - пятьюстами. И так далее.

Нужно только желание научиться говорить по-русски, освоить нормы грамматики. Уважение к государственному языку - лучшее проявление патриотизма. Будем говорить грамотно.