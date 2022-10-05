ХолИстЕрин, холЕстИрин или холЕстЕрин?

05.10.2022 | 20:00

«Как здоровье?» - «Да что-то холестерин высокий». Что такое холестерин и как грамотно написать слово?

Правильно - «холестерин». Это вошедший в широкий обиход медицинский термин. В слове - два греческих корня: первый - «холе-» (желчь), а второй - «-стереос» (твердый). Таким образом, «холестерин» - буквально «твердая желчь».

А желчь, которая в русском языке получила название за желтовато-зеленоватый цвет, - важная органическая жидкость. В представлении многих народов она связана с поведением и характером людей: желчный человек - раздражительный и злобный, «в его словах много желчи».

Следим за здоровьем, желчью и холестерином и говорим грамотно.