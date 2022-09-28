Завотдела или завотделом?

28.09.2022 | 20:00

К кому обратиться? Спроси, говорят, у завотдела. Или «у завотделом» - как правильно?

«Завотдела» - конечно, ошибка. Вызвана она ложной грамматической аналогией: заведующий - это начальник; начальник (чего?) отдела, падеж родительный. Однако дело обстоит иначе. Разберемся.

Любой начальник чем-то заведует, управляет, командует: заведующий не «чего?», а «чем?» - отделом. В сложносокращенном слове эта форма застынет, правильно - завотделом.

Аналогично: заведующий (чем?) производством - это завпроизводством; заведующий базой - не завбазы, а завбазой.

Точно так же ведет себя сокращенное слово «управляющий», даже когда становится первой частью сложного, требуя творительного падежа: управляющий (чем?) делами, а сокращенно - управделами.

Разумеется, все эти сокращения уместны лишь в неформальном общении. Официальные названия должностей состоят, как правило, из двух слов (заведующий отделом, управляющий банком, командующий армией).

Будем говорить грамотно.