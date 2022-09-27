ЗарОвнять или зарАвнять (дорогу)?

27.09.2022 | 10:00

В письме жители одной из улиц просят, чтобы их дорогу заровняли. Как правильно написать глагол - «заровняли» или «заравняли»?

Некоторые безударные гласные в корне проверяем ударением, другие запоминаем, опираясь на словарь, а есть те, которые чередуются по правилу.

Выбор корня «ровн» (с «о») или «равн» (с «а») зависит от его значения. У «равн» значение «равный, одинаковый», у «ровн» - «ровный, гладкий, прямой».

Например, уравнение - это равенство, части которого равны, одинаковы по содержанию. А уровень - прямой, ровный. Команда «Равняйсь!» - и все в строю выравниваются в одну линию. Призывают равняться на лучших, то есть стремиться стать равными им по качеству.

А чтобы по улице было безопасно и приятно ездить и ходить, дорога должна быть ровной, гладкой. Значит, пишем с «о» в корне «ровн» - «дорогу заровняли».

Вспомним правила, которые учили в школе, чтобы говорить и писать грамотно.