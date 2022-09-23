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ПоДчИвать или поТчЕвать?

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Спрашивают в гостях: чем будете потчевать? Что значит «потчевать» и как грамотно написать слово?

Как только не пишут это старинное слово, но грамотно - «поТчЕвать» (с согласной буквой Т и гласной Е). Открываем словарь: потчевать - то же, что угощать. Значение этого глагола объяснить просто - от слова «гость». По закону гостеприимства гостей встречали и оказывали им честь - потчевали, то есть угощали на славу, проявляли внимание, выражали почтение.

В наши дни глаголы «потчевать» и «угощать» употребляются и в переносном значении: «делать, устраивать кому-то что-либо». Потчуют чем-то приятным - вкусным обедом, например, или занимательной беседой, хорошим анекдотом. Угощают же, бывает, и не очень лакомым - кулаком, пинком, бранью.

Меняется мир, изменяются значения. Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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