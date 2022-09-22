«С интернета» или «ИЗ интернета»?

22.09.2022 | 20:00

Спрашивают: откуда берете информацию? Отвечают: с интернета. Может быть, правильно «из интернета»? Какой предлог выбрать?

Одна из самых распространенных ошибок - путать предлоги направления «куда», «откуда». Такие предлоги в русском языке составляют смысловые пары.

Если туда - «на...», то оттуда - «с...»: на север - с севера, на Кавказ - с Кавказа.

Если туда - «в...», то оттуда - «из...»: в дом - из дома, в город - из города, в Сибирь - из Сибири.

Кажется, все просто, но ошибки никуда не деваются - «пришел со школы, с универа», «я с района». Между тем, раз ушел в школу, то вернулся из нее, а уехав в университет, вернулся из университета.

Правила работают и в том случае, когда определяют место, откуда взята информация: опубликовали в газете - узнали из газеты, если в интернете, то из интернета.

Будем выражать мысль точно и говорить грамотно.