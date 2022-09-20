Сетевое издание|18+|Вторник|20 сен 2022|11:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

«ВыберИте» или «выберЕте»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В тесте просят: выберите правильный ответ. А как правильно записать - «выберИте» или «выберЕте»?

Если просим, требуем, советуем, то нужна форма повелительного наклонения глагола. Там всегда на конце слова «и», так что правильно написать требование просто: «ВыберИте правильный ответ».

Если же не просим, требуем, а описываем то, что происходит или произойдет, нужны формы настоящего и будущего времени, правописание окончаний в них определяет спряжение: «выбрать» - глагол на «ать», спряжение первое, значит, правильная форма - «выберЕте» с «е» в окончании.

Описываем, например, условия: «Если выберЕте правильный ответ, получИте («получить» - второе спряжение) приз».

Просим «Не будИте его!» - пишем «и», но спрашиваем «Вы будЕте кофе?», ведь это форма глагола «быть» первого спряжения.

Вспомним правила, изученные в школе, и будем писать грамотно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Что такое инстанция?
  • Что такое альтернатива?
  • Что значит «визуальный»?
  •  
  • Кто такой филолог?
  • Дедуктивный метод - что это?
  • Как правильно - «пЕтелька» или «петЕлька»?
  •  
  • ПриблИженные или приближЕнные?
  • Откуда взялось слово «мошенник»?
  • СлИвовый или сливОвый?
  •  
  • Что такое алтын?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте