20.09.2022 | 10:00

В тесте просят: выберите правильный ответ. А как правильно записать - «выберИте» или «выберЕте»?

Если просим, требуем, советуем, то нужна форма повелительного наклонения глагола. Там всегда на конце слова «и», так что правильно написать требование просто: «ВыберИте правильный ответ».

Если же не просим, требуем, а описываем то, что происходит или произойдет, нужны формы настоящего и будущего времени, правописание окончаний в них определяет спряжение: «выбрать» - глагол на «ать», спряжение первое, значит, правильная форма - «выберЕте» с «е» в окончании.

Описываем, например, условия: «Если выберЕте правильный ответ, получИте («получить» - второе спряжение) приз».

Просим «Не будИте его!» - пишем «и», но спрашиваем «Вы будЕте кофе?», ведь это форма глагола «быть» первого спряжения.

Вспомним правила, изученные в школе, и будем писать грамотно.