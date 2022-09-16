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Ликбез

Что значит «визуальный»?

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Говорят: автомобиль прошел визуальный осмотр. Что значит «визуальный»?

Слово «визуальный» восходит к латинскому videre - «родственнику» русского «видеть» или «смотреть».

Немало знакомых заимствованных слов происходит от этого глагола: «видео» - буквально «то, что видим», «виза» - «просмотренное». Воспринять визуальную информацию - своими глазами увидеть, ведь информация подана в наглядной форме. Во время шоу зрителей поражают визуальные эффекты.

Но «визуальный осмотр» - избыточное сочетание. Глазами смотрят, а чем еще? Это сочетание появилось в публичном пространстве, как свидетельствует Национальный корпус русского языка, 30 лет назад как специальный термин в языке тех, кто работает с техникой. Пусть там и живет, ведь для литературного языка это - ошибка.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно.

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Гость||

Врач может провести визуальный осмотр, может инструментальный, а может и посчупать!


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