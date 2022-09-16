16.09.2022 | 10:00

Говорят: автомобиль прошел визуальный осмотр. Что значит «визуальный»?

Слово «визуальный» восходит к латинскому videre - «родственнику» русского «видеть» или «смотреть».

Немало знакомых заимствованных слов происходит от этого глагола: «видео» - буквально «то, что видим», «виза» - «просмотренное». Воспринять визуальную информацию - своими глазами увидеть, ведь информация подана в наглядной форме. Во время шоу зрителей поражают визуальные эффекты.

Но «визуальный осмотр» - избыточное сочетание. Глазами смотрят, а чем еще? Это сочетание появилось в публичном пространстве, как свидетельствует Национальный корпус русского языка, 30 лет назад как специальный термин в языке тех, кто работает с техникой. Пусть там и живет, ведь для литературного языка это - ошибка.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно.