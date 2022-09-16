16.09.2022 | 20:00

Спрашивают: и какая альтернатива? Что такое альтернатива и как грамотно написать слово?

Первую гласную А можно проверить словом из устойчивого выражения, которое используют в первую очередь философы, психиатры, психологи - alter ego (лат., «другое я»).

«Альтер» значит «другой». Когда необходимо сделать выбор из двух или нескольких возможных вариантов, это и называют альтернативой.

Бывает, говорят, что «другой альтернативы нет». Это выражение ошибочно: «альтер» - уже сам по себе «другой». Достаточно сказать «альтернативы нет» - и так понятно, что нет возможности выбрать другое.

Альтернативное решение - другое взамен какого-то. Альтернативная служба - служба на гражданских объектах, заменяющая воинскую, строевую. Альтернативные источники энергии или питания - иные способные заменить существующие.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.