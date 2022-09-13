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Ликбез

Можно ли уменьшить размер алиментов?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я платил алименты в твердой сумме. Но теперь все поменялось, я больше не могу работать так, как раньше, и получаю не так много денег. Можно ли уменьшить размер алиментов?

Ответ юриста

Согласно статье 119 СК РФ, «1. Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон».

Вам необходимо подать исковое заявление в суд и приложить документы, которые подтвердят ваше материальное состояние, например справку о доходах и т. п.

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