Откуда взялось слово «мошенник»?

09.09.2022 | 20:00

Всех предупреждают: опасайтесь мошенников. Кто такой мошенник и почему его так называют?

Того, кто занимается мошенничеством, преследует закон. Есть особая статья в уголовном кодексе.

А вот фокусы, как известно, - «ловкость рук и никакого мошенства». В таком варианте слово «мошенничество» звучит в популярной фразе, которая стала крылатой в 30-е годы XX века, когда на экраны вышел фильм о беспризорниках «Путевка в жизнь». А само слово «мошенник» родилось от старинного «мошна», что значит «сума, кошелек».

В Древней Руси еще не знали, что такое карман (тюркское слово заимствовали позже), и деньги носили в мошне. С тех пор живет выражение «набить мошну» (набить деньгами, обогатиться). Тот, кто посягает на чужие деньги, ворует их из мошны, и есть мошенник.

Кого ни спроси сегодня, все знают: мошенник - это плут, жулик, обманщик.

Не забудем об удвоении «-нн-» в слове и будем говорить и писать грамотно.