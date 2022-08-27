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Видеть во очую, воотчию, воотчую или воочию?

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Говорят: это не сказки, видел все сам воочию. Что это значит и как грамотно написать?

Сегодня по правилу пишется слитно - «воочию». Перед Ю - гласная И, а буква Т не нужна вообще.

В современном наречии «воочию» срослись предлог «в» и форма одного из падежей слова «око» - «оче», причем в двойственном числе - было и такое в древнерусскую эпоху. Получается, буквально «въ очию» (др.-рус.) - значит «в глазах» (двух, обоих).

Хотя смотрят и видят именно глазами, сочетание «увидеть воочию» вполне правильно. Оно значит «увидеть не во сне, не представить, не вообразить, а увидеть своими собственными глазами».

Будем говорить и писать грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

а увидеть своими собственными глазами».
На фонтане воочию увидел химеру дырявого коня и сразу вспомнил стих-ужастик:НАШУ ПЕНЗУ ПОСЕТИЛ НЕКРОПЕДОЗООФИЛ...

Имя: Гость
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