Видеть во очую, воотчию, воотчую или воочию?

Говорят: это не сказки, видел все сам воочию. Что это значит и как грамотно написать?
Сегодня по правилу пишется слитно - «воочию». Перед Ю - гласная И, а буква Т не нужна вообще.
В современном наречии «воочию» срослись предлог «в» и форма одного из падежей слова «око» - «оче», причем в двойственном числе - было и такое в древнерусскую эпоху. Получается, буквально «въ очию» (др.-рус.) - значит «в глазах» (двух, обоих).
Хотя смотрят и видят именно глазами, сочетание «увидеть воочию» вполне правильно. Оно значит «увидеть не во сне, не представить, не вообразить, а увидеть своими собственными глазами».
Будем говорить и писать грамотно.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):На фонтане воочию увидел химеру дырявого коня и сразу вспомнил стих-ужастик:НАШУ ПЕНЗУ ПОСЕТИЛ НЕКРОПЕДОЗООФИЛ...