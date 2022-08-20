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Ликбез

Кто такой офтальмолог?

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Вчерашние выпускники выбирают профессию. Кто-то решил, что будет офтальмологом. Чем занимается офтальмолог и кто он такой?

С проблемами со зрением обращаются к врачу-офтальмологу, не так давно его называли также окулистом. Оба термина обозначают специалиста по болезням органов зрения, но происхождение у них разное.

В слове «офтальмолог» - древнегреческие корни. Первый из них - «офтальмус», что значит «глаз». Тот же «глаз» - «окулюс» на латыни, отсюда и «окулист». А в народе он заменялся еще более простым и понятным «глазник».

Похожая история с названием доктора, который лечит зубы: зубной врач, дантист, стоматолог. Дантистом (от латинского «денс», то есть «зуб») еще недавно называли зубного врача без высшего специального образования или зубного техника. А стоматолог (от древнегреческого «стома» - «рот») - специалист с высшим медицинским образованием.

Термины помогают ориентироваться в мире. Будем говорить грамотно.

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