Как развестись, если жена не согласна?

11.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу развестись с женой. Боюсь, что она не даст добро на развод. Детей нет. Что делать?

Ответ юриста

Решать вопрос в судебном порядке. Исходя из статьи 22 СК РФ,

«1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.

2. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака».

Процесс займет меньше времени, если развод станет вашим общим решением с женой.