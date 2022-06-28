Сделано в ручную или вручную?

28.06.2022 | 20:00

Качественный товар сделан вручную. Или в ручную? Как правильно написать - слитно, раздельно или через дефис?

Русская орфография непроста, но устроена разумно. Помогает, в частности, различать значения созвучных слов и сочетаний.

Написано «в ручную» раздельно, в два слова - значит, это предлог и прилагательное. Оно обозначает признак того, что названо существительным, которое обязательно следует дальше. Например: отдали костюм в ручную стирку (в какую? - в ручную).

Если же написать «вручную» (слитно), то значение другое - образ действия, как оно осуществляется. «Вручную» - это наречие, неизменяемое, зависит оно не от существительного, а от глагола или его формы. «Сделать вручную» пишется слитно, как «драться врукопашную».

Слитно пишутся и другие наречия, образованные по такой же модели. В них срослись предлог «в» и прилагательное: бросились врассыпную, сыграли вничью.

Будем следовать нормам орфографии, говорить и писать грамотно.