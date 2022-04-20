20.04.2022 | 20:00

Что такое эксперимент и как грамотно написать это слово: «экспЕРИмент», «экспЕРЕмент» или «экспИРИмент»?

Это длинное слово с трудными безударными гласными правильно писать так - «экспЕРИмент». Оно пришло из латинского в русский примерно в XVIII веке благодаря развитию науки, ведь латынь - ее язык.

Эксперимент известен всем современным европейским языкам. Происходит оно от латинского глагола experior, что значит «пробовать, испытывать». Поэтому эксперимент буквально - «проба, опыт, испытание».

Кто получил большой опыт, больше знания в какой-то сфере, того мы называем «эксперт». Это слово выросло из того же корня, что «эксперимент».

Будем внимательны к словам и их истории, чтобы говорить и писать грамотно.