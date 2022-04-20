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Ликбез

Что такое эксперимент?

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Что такое эксперимент и как грамотно написать это слово: «экспЕРИмент», «экспЕРЕмент» или «экспИРИмент»?

Это длинное слово с трудными безударными гласными правильно писать так - «экспЕРИмент». Оно пришло из латинского в русский примерно в XVIII веке благодаря развитию науки, ведь латынь - ее язык.

Эксперимент известен всем современным европейским языкам. Происходит оно от латинского глагола experior, что значит «пробовать, испытывать». Поэтому эксперимент буквально - «проба, опыт, испытание».

Кто получил большой опыт, больше знания в какой-то сфере, того мы называем «эксперт». Это слово выросло из того же корня, что «эксперимент».

Будем внимательны к словам и их истории, чтобы говорить и писать грамотно.

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