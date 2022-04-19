19.04.2022 | 20:00

Читаем в книге XIX века: «Петя приехал на вакации». Куда? Что такое вакации?

«Вакация» не просто созвучна с «вакансией», они выросли из одного корня, пришли в русский через западноевропейские языки из латинского.

Латинский глагол vacare означает «быть свободным», «пустовать». От него родилось слово «вакансия» - «свободное место». Кто это знает, никогда не допустит речевой ошибки. Не скажет «свободная вакансия», ведь вакансия и так «свободная, незанятая должность».

У школьников ценится другая свобода - не занятые учебой дни. Мы называем их сегодня «каникулы» - тоже латинским словом. Canicula в переводе «собачка», так римляне называли звезду Сириус, они считали ее охотничьим псом в созвездии Ориона. Когда Canicula поднималась над горизонтом, в Риме наступали самые жаркие дни лета, и занятия прерывались.

А в XIX веке эти свободные от учебы дни назвали «вакации».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.