Читаем в книге XIX века: «Петя приехал на вакации». Куда? Что такое вакации?
«Вакация» не просто созвучна с «вакансией», они выросли из одного корня, пришли в русский через западноевропейские языки из латинского.
Латинский глагол vacare означает «быть свободным», «пустовать». От него родилось слово «вакансия» - «свободное место». Кто это знает, никогда не допустит речевой ошибки. Не скажет «свободная вакансия», ведь вакансия и так «свободная, незанятая должность».
У школьников ценится другая свобода - не занятые учебой дни. Мы называем их сегодня «каникулы» - тоже латинским словом. Canicula в переводе «собачка», так римляне называли звезду Сириус, они считали ее охотничьим псом в созвездии Ориона. Когда Canicula поднималась над горизонтом, в Риме наступали самые жаркие дни лета, и занятия прерывались.
А в XIX веке эти свободные от учебы дни назвали «вакации».
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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