Что такое шарашкина контора?

«Не пойду туда, не доверяю. Шарашкина контора!» Что это за контора и почему ее так называют?
Откуда взялось название, точно неизвестно. Есть в русском глагол «ошарашить», то есть крайне удивить, поразить, а буквально - «внезапно и сильно ударить». В толковом словаре Ушакова найдется «шарашка» - палка, которой можно бить. В словаре Даля «шарашка - это «человек-кривляка, ломака, корчила, дергун», а «шарага» - «беспокойный человек».
Можно предположить, кто сидит в шарашкиной конторе и чем занимается. Мы знаем точно: в ней скрывается что-то недостойное, а может быть преступное. А те, кто там сидит, озабочены только, чтобы извлечь прибыль, обманув клиентов.
Поэтому мы называем презрительно любое сомнительное заведение «шарашкина контора».
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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penzainform.ru писал(a):Жульвинхрентрест...
В перестройку была инвестфирма ЛАБЕАН и они никого не обманывали.