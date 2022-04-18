Что такое шарашкина контора?

18.04.2022 | 20:00

«Не пойду туда, не доверяю. Шарашкина контора!» Что это за контора и почему ее так называют?

Откуда взялось название, точно неизвестно. Есть в русском глагол «ошарашить», то есть крайне удивить, поразить, а буквально - «внезапно и сильно ударить». В толковом словаре Ушакова найдется «шарашка» - палка, которой можно бить. В словаре Даля «шарашка - это «человек-кривляка, ломака, корчила, дергун», а «шарага» - «беспокойный человек».

Можно предположить, кто сидит в шарашкиной конторе и чем занимается. Мы знаем точно: в ней скрывается что-то недостойное, а может быть преступное. А те, кто там сидит, озабочены только, чтобы извлечь прибыль, обманув клиентов.

Поэтому мы называем презрительно любое сомнительное заведение «шарашкина контора».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.