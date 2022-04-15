15.04.2022 | 20:00

Реклама обещает за покупки бонусы. А что такое бонус?

Хотя мы в целом понимаем значение этого слова, но не всегда знаем, как оно сочетается с другими. Потому что оно совсем недавно вошло в активное употребление - в самом конце XX века.

Банки, магазины, чтобы привлечь клиентов, призывают копить бонусы, участвовать в бонусных программах. Все это сулит выгоду, что-то очень приятное, заложенное в значении самого слова, которое родилось от латинского прилагательного bonus (хороший, добрый).

Современные словари так и объясняют: бонус - это награда, премия, дополнительная выплата, вознаграждение.

Бонусом может быть надбавка, например, за выслугу лет, за работу во сверхурочное время, за удачную сделку, или скидка как награда за покупку, дополнительное вознаграждение.

Получается, сочетания «приятный бонус» и «дополнительный бонус» избыточны. По сути, это речевая ошибка, потому что бонус - это и что-то дополнительное, и что-то очень приятное.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.