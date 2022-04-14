«Согласно приказа» или «согласно приказу»?

14.04.2022 | 20:00

Объясняют: действуем согласно приказа начальника. Может, «согласно приказу»? Как правильно?

У слова «согласно» в современном русском две роли.

Первая - наречие: жить или действовать согласно - значит, дружно, единодушно, как бы «соединяя голоса», согласованно.

Вторая роль - предлог. Он живет в официальной речи в значении «в соответствии с чем-либо». Вместе с окончанием существительного предлог выражает падеж, а какой, определяет языковая традиция.

Предлог «согласно» с XIX века требует от существительных дательного падежа: не «согласно ЧЕГО», а «согласно ЧЕМУ». «Согласно приказа» - неверно; правильно - «согласно приказу, распоряжению, предписанию, правилам, результатам, нормам».

Будем говорить грамотно.