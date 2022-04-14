Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|21:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

«Согласно приказа» или «согласно приказу»?

Печать
Telegram

Объясняют: действуем согласно приказа начальника. Может, «согласно приказу»? Как правильно?

У слова «согласно» в современном русском две роли.

Первая - наречие: жить или действовать согласно - значит, дружно, единодушно, как бы «соединяя голоса», согласованно.

Вторая роль - предлог. Он живет в официальной речи в значении «в соответствии с чем-либо». Вместе с окончанием существительного предлог выражает падеж, а какой, определяет языковая традиция.

Предлог «согласно» с XIX века требует от существительных дательного падежа: не «согласно ЧЕГО», а «согласно ЧЕМУ». «Согласно приказа» - неверно; правильно - «согласно приказу, распоряжению, предписанию, правилам, результатам, нормам».

Будем говорить грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Вы кому рассказываете ? Обществу где нет памяти о предках- тем более о языке на котором предки общались ? Все понимают слово ПРИКАЗ!! И его производные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • «Перетурбация», «перетрубация» или «пертурбация»?
  • Что значит «будировать»?
  • ПрограМист или програММист?
  •  
  • Что такое инфлюэнца?
  • «Вкрации», «в крадце» или «вкратце»?
  • Что такое жаргон?
  •  
  • ПриДти или приЙти?
  • Пол Пензы, полПензы или пол-Пензы?
  • В течениЕ или в течениИ дня?
  •  
  • «Ни при чем», «не пречем» или «ни причем»?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте