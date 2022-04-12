Сколько можно ездить на машине без постановки на учет?

12.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сколько по продолжительности можно ездить на автомобиле без постановки на учет и какую ответственность понесет водитель, если так и не проведет эту процедуру?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии с положениями статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Согласно требованиям статьи 8 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования, со дня временного ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в Российской Федерации, либо для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца.

В случае нарушении правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, согласно статье 19.22 КоАП РФ, такое нарушение влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.