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Ликбез

Что значит «будировать»?

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СМИ снова будируют вопрос о ремонте дороги. Что это значит - «будировать»?

Будировать - все равно что будить, будоражить, возбуждать. Так думают некоторые, но правы ли они? Разберемся.

Слово «будировать» происходит от французского глагола bouder, что значит «обижаться, дуться, сердиться, выражать недовольство». Именно в этом значении глагол вошел в русский язык в середине XIX века, и образованные люди прекрасно его понимают.

В литературе тех лет постоянно встречаются описания хорошеньких женщин, которые будируют - кокетливо обижаются, сердятся и дуются. Со временем глагол стал означать не только «сердиться», но и, как следствие, «демонстративно не замечать кого-либо, подчеркивая свое недовольство».

«Меня будируют, чему я очень рад», - признавался в своем дневнике молодой Лев Толстой.

И уже в 20-е годы XX века началось переосмысление глагола - вероятно, под влиянием созвучных русских «будить» и «будоражить».

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно и выразительно.

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Гость||

Есть у вас братья дар,мозги людям засирать.

Гость||

Так и не поняла, в каком значении это слово употребляют сейчас? Соглашусь с предыдущим комментарием...

Имя: Гость
Комментарий:

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