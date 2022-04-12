Что значит «будировать»?

12.04.2022 | 20:00

СМИ снова будируют вопрос о ремонте дороги. Что это значит - «будировать»?

Будировать - все равно что будить, будоражить, возбуждать. Так думают некоторые, но правы ли они? Разберемся.

Слово «будировать» происходит от французского глагола bouder, что значит «обижаться, дуться, сердиться, выражать недовольство». Именно в этом значении глагол вошел в русский язык в середине XIX века, и образованные люди прекрасно его понимают.

В литературе тех лет постоянно встречаются описания хорошеньких женщин, которые будируют - кокетливо обижаются, сердятся и дуются. Со временем глагол стал означать не только «сердиться», но и, как следствие, «демонстративно не замечать кого-либо, подчеркивая свое недовольство».

«Меня будируют, чему я очень рад», - признавался в своем дневнике молодой Лев Толстой.

И уже в 20-е годы XX века началось переосмысление глагола - вероятно, под влиянием созвучных русских «будить» и «будоражить».

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно и выразительно.