06.04.2022 | 20:00

Говорят вроде бы по-русски, а ничего не понятно, потому что на жаргоне. Что такое жаргон?

Французское слово «жаргон» известно русскому человеку с середины XIX века. В буквальном переводе оно означает «болтовня», а понимается как «испорченный язык» - все равно что английское «сленг».

Жаргон, сленг - это те слова и выражения, которые употребляет та или иная группа людей, не совсем понятные прочим. У программистов свой лексикон, у врачей - свой, есть молодежный, а есть блатной.

В молодежном жаргоне много англицизмов, знающие английский их понимают. Еще применяется масса сокращений (ЛС - личное сообщение, МЛ - молодой человек, «варик» - вариант) и, к сожалению, слов из тюремного набора (зашквар, душнила).

Ученые-лингвисты объясняют: назначение жаргона - объединить «своих», людей одной социальной группы, и отделить их от «чужих», которые не поймут, о чем говорится. Жаргон - это неформальный вариант нелитературного языка, часто выразительный и точный, однако в официальном общении ему не место.

Будем говорить грамотно. Тотальный диктант состоится 9 апреля. Регистрация - на сайте totaldict.ru/penza.