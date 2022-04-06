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Ликбез

Что такое жаргон?

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Говорят вроде бы по-русски, а ничего не понятно, потому что на жаргоне. Что такое жаргон?

Французское слово «жаргон» известно русскому человеку с середины XIX века. В буквальном переводе оно означает «болтовня», а понимается как «испорченный язык» - все равно что английское «сленг».

Жаргон, сленг - это те слова и выражения, которые употребляет та или иная группа людей, не совсем понятные прочим. У программистов свой лексикон, у врачей - свой, есть молодежный, а есть блатной.

В молодежном жаргоне много англицизмов, знающие английский их понимают. Еще применяется масса сокращений (ЛС - личное сообщение, МЛ - молодой человек, «варик» - вариант) и, к сожалению, слов из тюремного набора (зашквар, душнила).

Ученые-лингвисты объясняют: назначение жаргона - объединить «своих», людей одной социальной группы, и отделить их от «чужих», которые не поймут, о чем говорится. Жаргон - это неформальный вариант нелитературного языка, часто выразительный и точный, однако в официальном общении ему не место.

Будем говорить грамотно. Тотальный диктант состоится 9 апреля. Регистрация - на сайте totaldict.ru/penza.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

назначение жаргона - объединить «своих», людей одной социальной группы, и отделить их от «чужих», которые не поймут, о чем говорится.
А у чиновников свой жаргон?

Гость||

Это конская залупа

Имя: Гость
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