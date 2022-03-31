31.03.2022 | 20:00

Объясняемся, оправдываемся: я здесь ни при чем! Как правильно написать: «ни при чем», «не пречем» или «ни причем»?

Есть в русском слово «причем», однако нужно его использовать не когда оправдываемся, а когда хотим уточнить, добавить информацию: умный, причем красивый.

В сочетании «ни при чем» последнее слово - местоимение. Его можно заменить другими: ни при этом, ни при том. Предлог «при» с местоимением пишется раздельно. Так что всего нужно три слова: «ни при чем» (подразумевается «не состою»).

Спросим: при чем здесь это? Ответим: «ни при чем».

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