Объясняемся, оправдываемся: я здесь ни при чем! Как правильно написать: «ни при чем», «не пречем» или «ни причем»?
Есть в русском слово «причем», однако нужно его использовать не когда оправдываемся, а когда хотим уточнить, добавить информацию: умный, причем красивый.
В сочетании «ни при чем» последнее слово - местоимение. Его можно заменить другими: ни при этом, ни при том. Предлог «при» с местоимением пишется раздельно. Так что всего нужно три слова: «ни при чем» (подразумевается «не состою»).
Спросим: при чем здесь это? Ответим: «ни при чем».
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и кто же это у нас никогда непричём?