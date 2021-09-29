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ПрЕвИлегия, прИвЕлегия или прИвИлегия?

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Спрашивают: у вас есть привилегии? А что это такое и как грамотно написать слово?

Напишем грамотно: первая гласная буква - И, вторая - тоже И. А в длинном прилагательном «привилегированный» еще и две Н. Исторически сложившийся состав слова поможет все запомнить и объяснит значение.

К нам «привилегия» проникла в эпоху Петра I через немецкий язык из латыни, где privilegium родилось из двух: privus («особый») и lex, legis («закон»). То есть привилегия буквально - особый закон, особое право, и во многих современных языках слово обозначает исключительное право, которым кто-то обладает в отличие от других.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить и писать грамотно.

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