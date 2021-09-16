Скучаю... за вами, по вас или о вас?

16.09.2021 | 20:00

«Давно не виделись, а мы так скучали за вами...» Или о вас? А может, по вас или по вам? Как правильно?

Иногда (обычно на юге России) можно услышать диалектную форму «скучаю за тобой/за вами» - это, конечно, несоответствие литературной норме. Глагол «скучать» требует другого падежа и предлога.

Языковые нормы изменчивы. Когда-то бытовал, но устарел вариант «скучать по вас», однако два нормативных остались. Первый, старший - в предложном падеже и предлогом «о»: «скучаю о тебе/о вас/о них/о доме/о зиме». Между прочим, лет 50 назад - а это небольшой период для истории языка - только такой вариант одобряла литературная норма.

Второй, сравнительно молодой - в дательном падеже и предлогом «по»: «скучаю по вам/по тебе/по ним/по дому/по лету».

Так сегодня вполне правильным будет сказать «не скучай обо мне» и «не скучай по мне», «соскучились по дому» и «соскучились о родном доме».

Следуем современной грамматической норме и говорим грамотно.