Ликбез

Импозантный - это какой?

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Описывают знакомого: такой импозантный мужчина. О ком так говорят?

Слово «импозантный» вместе с родственным глаголом «импонировать» давно живут в русском языке и приспособились к его грамматике, хотя до сих пор воспринимаются как книжные. Оба восходят к латинскому impono - «вкладываю, налагаю, внушаю». Импонировать - внушать уважение, располагать в свою пользу, производить выгодное впечатление.

Как объяснял Владимир Иванович Даль еще 200 лет назад, «импонировать» значит «поражать, изумлять величием, силой власти, ума и другими истинными и мнимыми качествами». Импозантный - как раз способный импонировать. Такой человек внушает доверие и уважение внешним видом, осанкой, манерами.

Сочетаемость этих слов, однако, продиктована уже русской языковой традицией.

Будем внимательны к словам, чтобы понимать других и говорить грамотно.

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Гость||

Импозантный значит "голубой".

Гость||

Гость писал(a):

Импозантный значит "голубой".
Это их бог - дырявая лошадь на фонтане?

Гость||

Импозантен и хорош собой - ну и что же,что он голубой...

Гость||

Гость писал(a):

Импозантен и хорош собой - ну и что же,что он голубой...
Гомиков становится всё больше.

Значит растёт благосостояние.

Вывод: политика Путина способствует появлению голубых.

Гость||

Импозантный - это например,как свадебный генерал, должен быть именно таким.

Гость||

с динный писькой

Имя: Гость
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