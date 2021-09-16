Импозантный - это какой?

16.09.2021 | 09:30

Описывают знакомого: такой импозантный мужчина. О ком так говорят?

Слово «импозантный» вместе с родственным глаголом «импонировать» давно живут в русском языке и приспособились к его грамматике, хотя до сих пор воспринимаются как книжные. Оба восходят к латинскому impono - «вкладываю, налагаю, внушаю». Импонировать - внушать уважение, располагать в свою пользу, производить выгодное впечатление.

Как объяснял Владимир Иванович Даль еще 200 лет назад, «импонировать» значит «поражать, изумлять величием, силой власти, ума и другими истинными и мнимыми качествами». Импозантный - как раз способный импонировать. Такой человек внушает доверие и уважение внешним видом, осанкой, манерами.

Сочетаемость этих слов, однако, продиктована уже русской языковой традицией.

Будем внимательны к словам, чтобы понимать других и говорить грамотно.