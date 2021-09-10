Кроссовка или кроссовок - как правильно?

10.09.2021 | 09:30

Перед кроссом проверим свои кроссовки. Каждую кроссовку или каждый кроссовок? Какого рода слово?

Английское cross буквально переводится как «пересекать». Слово стало обозначать спортивное состязание - бег по пересеченной местности. В русском языке от него произошло название удобной спортивной обуви - кроссовки (пишется с двумя С).

Для единственного числа в литературном языке предназначен только один вариант - «кроссовка», женского рода.

Один из важнейших законов развития языка - закон аналогии влияет на грамматический род слов. В частности, он стремится привести к единообразию и род названий обуви: «лапоть», «сапог», «ботинок» - слова мужского рода. В начале XX века в языке еще обреталось «ботинка» (женского рода), но вышло из употребления.

Тапочки уже удостоились того, что словарь закрепил два нормативных варианта: устаревающий «тапка, тапочка» (в женском роде) и новый «тапок, тапочек» (в мужском).

Кроссовки пока сохраняют форму женского рода: обе кроссовки, правая кроссовка и левая. Победит ли мужской род, покажет время.

Будем говорить грамотно.