Ведут себя развязно или развязанно? Как правильно?

Некоторые ведут себя слишком развязанно или развязно? Как правильно написать слово?
У нас в языке есть два слова: «развязанный» и «развязный». Конечно, оба восходят к глаголу «развязать», но различаются и значением и написанием. Одно дело развязанный узел, или развязанный язык начал болтать после долгого молчания, или развязанные руки, как в прямом, так и в переносном смысле - свободные в действиях. В этих словах напишем два «н» и сохраним «а» перед ними, как в глаголе «развязать».
Если же говорим и пишем о человеке, который ведет себя подчеркнуто свободно, бесцеремонно, фамильярно нагло в общении с другими, то для его характеристики воспользуемся словом «развязный» - с одной «н», буква «а» пропадет. Развязный человек - распущенный.
Нюансы орфографии помогают уточнить значения слов. Будем говорить и писать грамотно.
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отличная рубрика, спасибо