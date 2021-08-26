Ведут себя развязно или развязанно? Как правильно?

26.08.2021 | 09:30

Некоторые ведут себя слишком развязанно или развязно? Как правильно написать слово?

У нас в языке есть два слова: «развязанный» и «развязный». Конечно, оба восходят к глаголу «развязать», но различаются и значением и написанием. Одно дело развязанный узел, или развязанный язык начал болтать после долгого молчания, или развязанные руки, как в прямом, так и в переносном смысле - свободные в действиях. В этих словах напишем два «н» и сохраним «а» перед ними, как в глаголе «развязать».

Если же говорим и пишем о человеке, который ведет себя подчеркнуто свободно, бесцеремонно, фамильярно нагло в общении с другими, то для его характеристики воспользуемся словом «развязный» - с одной «н», буква «а» пропадет. Развязный человек - распущенный.

Нюансы орфографии помогают уточнить значения слов. Будем говорить и писать грамотно.