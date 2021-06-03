Ликбез

Уплатить штраф, заплатить или оплатить?

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Каждый раз задумываешься, как выразиться правильно: уплатить штраф, заплатить его или оплатить?

Сочетание «оплатить штраф» ошибочно. Глаголы «уплатить», «оплатить» и «заплатить» - паронимы: у них общий корень, но разные приставки, значение и сочетаемость с другими словами.

Приставка «о-» в глаголе «оплатить» указывает, что действие охватывает что-то со всех сторон в прямом и в переносном смысле. Значит, оплатить - охватить тот объект, за который платим, за который вносим деньги. Например, оплатить проезд, оплатить услуги, оплатить учебу. Предлог «за» не нужен.

Совсем другое дело - глаголы «заплатить» и «уплатить». Это синонимы, совпадают по сочетаемости и близки по значению: напрямую связаны с тем, что платят. А что мы платим? Деньги. Правильно - уплатить или заплатить деньги (за что-то), например штраф. Поэтому правильным будет сказать «заплатить» штраф или «уплатить» штраф. То же самое - с налогами и долгами.

Будем следовать нормам языка и говорить грамотно.

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