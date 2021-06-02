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Памятник Пушкина или памятник Пушкину?

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Где встретимся? У памятника Пушкина? Или Пушкину? Как выразиться правильно?

Слово «памятник», согласно современной грамматической норме, требует от последующего за ним существительного дательного падежа: памятник установлен кому? - Пушкину. Значит, правильно - памятник Пушкину.

Много в Пензе памятников: В. Г. Белинскому, М. Ю. Лермонтову, маршалу Г. К. Жукову, Максиму Горькому, есть памятник Первопоселенцу и другие - везде дательный падеж.

Если памятник изображает человека не в полный рост, а лишь по пояс или по грудь, то это называется «бюст». Хотя бюст - тоже памятник, но требует от следующего за ним существительного другого падежа - родительного: бюст кого? - М. Ю. Лермонтова, установлен в центре Пензы в мае 1892 года.

А если памятник - целый архитектурный комплекс, то это мемориал. За ним тоже должен следовать родительный падеж (кого? чего?).

Будем следовать нормам грамматики и говорить грамотно.

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