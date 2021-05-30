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Ликбез

Ксерить или ксерокопировать?

Печать

В какие бы официальные учреждения ни обращались, везде требуют ксерокопию паспорта. Ничего, пойдем и паспорт отксерим. Или отксерокопируем? А может, ксерокопируем? Как правильно?

Когда-то, чтобы размножить документы, их переписывали от руки. Полученный в результате документ назывался списком, а с начала XVIII века - копией (в переводе с латинского - «множество»). Поэтому глагол «копировать» значит «размножить, точно воспроизвести».

Потом для копирования стали документы фотографировать - снимали на пленку, проявляли ее, печатали. И вот наконец придумали технологию, которая многократно ускорила процесс копирования. Назвали ее ксерокопией, или «сухой печатью» (от греческого xeros - «сухой). Новому копировальному аппарату, в котором использовалась эта технология, известная американская фирма Xerox присвоила свое название.

В России благодаря популярности этой машины имя собственное быстро превратилось в нарицательное «ксерокс». От него родились и глаголы, только литературная норма одобряет не все. Формы «ксерить, отксерить» считаются просторечными, неуместными в официальном общении. Лучше - «ксерокопировать», «сделать ксерокопию» или просто «копировать».

Будем следовать языковой норме, чтобы говорить грамотно.

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Гость||

Сфоткать или сфотографировать?

Скопипастить или скопировать и вставить?

Юзать или пользоваться?

Стырить или украсть? (или правильнее стибрить и т. д.)

Притащиться или придти?

Пришпандорить или приделать?

...

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