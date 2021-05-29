Ликбез

Старт-ап или стартап? Что это такое?

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В новостях сообщили: столичные эксперты высоко оценили перспективу пензенских стартапов. А что такое стартап и как грамотно написать слово?

Самый новый орфографический словарь рекомендует писать без дефиса - стартап. Это заимствование из английского языка, в котором слово родилось из двух: start up - «давать старт, начинать, запускать».

А что запускают? Новый бизнес с нуля. Однако не всякое новое дело считается стартапом.

Бизнес должен приносить прибыль. Затевая его, предприниматель думает, как эту прибыль обеспечить. Обычно делают ставку на более высокое качество товара или на более широкий круг покупателей. Стартап всегда опирается на совершенно новую идею. Стартаперы - так называют тех, кто придумывают нечто никогда не существовавшее раньше, но очень необходимое людям, а значит, сулящее прибыль и успех.

Понимать значение слов - значит, говорить грамотно.

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